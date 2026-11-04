Xã Mỹ Đức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 65 và 60 năm tuổi đảng. Ảnh: Biên Phạm

Trong dịp 7-11-2026, toàn xã Mỹ Đức có 107 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 4 đồng chí được trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 6 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 80 đồng chí được trao huy hiệu 35 năm tuổi đảng và 5 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên 55, 45, 40 năm tuổi đảng. Ảnh: Biên Phạm

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Trần Văn Tiến (nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn An Phú) bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Theo ông, đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao của cá nhân và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng, của tổ chức đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của bản thân trong suốt chặng đường công tác và hoạt động cách mạng.

Ông Trần Văn Tiến khẳng định, sẽ khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên cộng sản, tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Biên Phạm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên. Đảng bộ xã Mỹ Đức luôn tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, chính sự tận tụy, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và những việc làm cụ thể của các đồng chí đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nên truyền thống đoàn kết của quê hương.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh khẳng định, những kết quả xã Mỹ Đức đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2026 có sự đóng góp trực tiếp của đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và sự động viên, đồng thuận, nêu gương của các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí cao tuổi Đảng ở từng gia đình, thôn, xóm. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm, góp ý xây dựng Đảng, chung sức xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng phát triển, giàu mạnh.