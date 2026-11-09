Xã Mỹ Đức: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ hòa giải viên cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Biên Phạm

Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Mỹ Đức Lê Quang Hưng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ trực tiếp tham mưu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở; nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật và tuân thủ các quy định về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

Trực tiếp truyền đạt tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) đã phổ biến các nội dung cốt lõi của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13.

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Biên Phạm

Cùng với việc phổ biến văn bản pháp luật, các hòa giải viên còn được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn. Báo cáo viên đã chia sẻ nhiều giải pháp cụ thể trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để vận động, thuyết phục các bên mâu thuẫn đối với những vụ việc phổ biến tại cộng đồng như: Tranh chấp đất đai, bất hòa gia đình và các tranh chấp dân sự khác. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trực tiếp trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế tại từng thôn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của, lớp tập huấn giúp đội ngũ hòa giải viên cơ sở chuẩn hóa trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống. Đây là cơ sở quan trọng để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo đà cho xã Mỹ Đức phát triển bền vững.