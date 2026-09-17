Xã Mỹ Đức sơ tán, di dời người và tài sản của khoảng 80 hộ dân phòng mưa lũ

Theo đó, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức và đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa bão, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực trọng điểm, xung yếu trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường (áo caro đen trắng) cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó ngập lụt. Ảnh: Biên Phạm

Ghi nhận tại hiện trường, tính đến 16h30h ngày 17-9, mưa lớn kéo dài cùng lượng nước lũ rừng ngang đổ nhiều khiến mực nước trên các sông Đáy, Mỹ Hà, Thanh Hà dâng cao. Một số tuyến đường tại các thôn An Phú, Ải, Phú Hiền, Đồng Chiêm, Trinh Tiết bị ngập; khoảng 1,5km đê bao Phú Hiền, Thanh Hà, Đê Vài Mới, Đồng Chiêm bị tràn.

Ngoài ra, sạt lở đất xảy ra tại một số tuyến đường ngõ, xóm khu vực Đồi Trầu, thôn Phú Cốc, gây cản trở giao thông. Mưa lớn cũng làm khoảng 300ha lúa bị ngập úng, nước tràn vào nhà 60 hộ dân tại các thôn Nam Thanh Hà, Đồng Chiêm, Ải và Trinh Tiết.

Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Đức Trần Minh Cường cho biết, trước diễn biến mưa lớn, ngập úng, UBND xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai ứng phó, khắc phục sự cố tràn đê, bờ bao; đồng thời tăng cường kiểm tra, duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Xã Mỹ Đức tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản, trong đó tổ chức sơ tán, di dời người và tài sản tại khoảng 80 hộ dân ở khu vực trũng, thấp; hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa tại một số khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Địa phương đã vận hành 9 trạm bơm để tiêu nước đệm và chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; huy động lực lượng đắp bao tải cát chống tràn tại các tuyến đê, đường, ngăn nước vào khu dân cư.

Đến nay, xã đã huy động hơn 200 người, 4 máy xúc, 5 xe tải, sử dụng khoảng 600m³ đất, cát và 6.000 bao tải phục vụ công tác ứng phó. Trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng và nhân dân xã Mỹ Đức đắp đê bao cát ngăn nước tràn. Ảnh: Biên Phạm

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó ngập lụt, kích hoạt các kịch bản theo kế hoạch, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, khẩn trương di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.