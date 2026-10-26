Xã Mỹ Đức: Quyết tâm hoàn thành toàn diện công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm 2027

Tuổi trẻ Mỹ Đức và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc

Trung tá Nguyễn Trung Thưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công tác tuyển quân năm 2027 của xã Mỹ Đức đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả.

Xã Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa tuyển quân năm 2027 tại xã Mỹ Đức là sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ Mỹ Đức trong thời bình.

Thanh niên Nguyễn Công Ninh với lá đơn tình nguyện nhập ngũ gửi tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Tính đến hết ngày 25-10-2026, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã nhận được 14 đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ Mỹ Đức trong thời bình.

Trong đơn tình nguyện nhập ngũ của mình gửi tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức ngày 13-9-2026, thanh niên Nguyễn Công Ninh (sinh năm 2005), ở thôn Phù Lưu Tế Thượng, viết: “Là thanh niên được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được các thầy cô và gia đình dạy bảo nên tôi nhận thức rõ được trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được phục vụ trong môi trường quân đội là mong ước, niềm vinh dự, tự hào đối với tôi. Tôi viết đơn này xin tình nguyện khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 khi trúng tuyển”.

Vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, thanh niên Nguyễn Duy Hiếu (sinh năm 2004), ở thôn Hà Xá, gác lại ước mơ riêng với tương lai tươi sáng phía trước, quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nguyễn Duy Hiếu, chia sẻ: “Đối với tôi, đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của công dân Việt Nam. Tôi nhận thức rõ ràng rằng, nền hòa bình độc lập mà chúng ta đang được hưởng đến từ sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy, trong thời bình, thanh niên phải tích cực rèn luyện để sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết”. Nguyễn Duy Hiếu luôn tin tưởng những gì lĩnh hội trong quá trình huấn luyện quân ngũ sẽ là hành trang vững chắc để anh học tập và cống hiến cho công việc sau này.

Trung tá Nguyễn Trung Thưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức cho biết, những lá đơn tình nguyện không chỉ là nguyện vọng cá nhân mà còn thể hiện sự giáo dục sâu sắc từ gia đình, nhà trường và xã hội về truyền thống yêu nước, về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Năm 2027, theo chỉ tiêu được giao, xã Mỹ Đức có 33 công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển sức khỏe phải hoàn thành trước ngày 10-11-2026; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân diễn ra từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026.

Đại úy Hoàng Hải Duy, Trợ lý Quân lực (Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy Quân sự xã được giao phối hợp chặt chẽ với Công an, Trạm Y tế, các ban, ngành và các thôn hoàn thành rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển, khám sức khỏe và các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được niêm yết công khai, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã hoàn thành trao quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027; tiếp nhận 14 đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh niên Mỹ Đức lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Biên Phạm

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức cho biết, phát huy truyền thống quê hương Mỹ Đức anh hùng, những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã luôn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định pháp luật.

Bước vào mùa tuyển quân năm 2027, xã Mỹ Đức đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bài bản, nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân và hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao.

Theo ông Nguyễn Quang Đường, theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân dự kiến tổ chức vào 8h ngày 21-2-2027. Từ nay đến thời điểm giao quân, xã Mỹ Đức tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát huy trách nhiệm của từng đơn vị, từng thôn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

“Với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, địa phương sẽ thực hiện tốt các bước tiếp theo, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, bảo đảm an toàn, đúng luật và chất lượng cao”, ông Nguyễn Quang Đường khẳng định.