Xã Mỹ Đức: Phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho người dân trước ngày 15/11

Theo kết quả rà soát, phân nhóm đối tượng đến hết ngày 31-10, xã Mỹ Đức có tổng số người dân thuộc nhóm 1,2,5 do UBND xã chủ trì khám sức khỏe là 44.808 người, gồm: 41.650 người thuộc địa bàn xã và 3.158 học sinh xã khác nhưng đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Các y, bác sĩ thăm khám cho cụ Đinh Thị Lương (thôn Hà Xá) tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Từ 1-7 đến 30-10- 2026, xã đã khám cho 30.024/44.808 người, đạt 67%. Sau khi trừ 6.600 người vắng mặt, tỷ lệ khám đạt 30.024/38.208, đạt 78,6%, xếp thứ 34/126 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Xã Mỹ Đức có 193 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (5 đơn vị hành chính, 15 đơn vị sự nghiệp, 90 doanh nghiệp và 83 đơn vị khác) với 3.473 người lao động. Đến nay, đã có 151/193 đơn vị đã hoàn thành khám sức khỏe. Số người lao động đã được khám là 2.945/3.473. Kết quả liên thông lên cổng dữ liệu Bộ Y tế là 28.714/30.024 hồ sơ, đạt 95,6%.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, xã Mỹ Đức từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp được địa phương triển khai nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cộng đồng.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian và khoảng cách đi lại, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xã Mỹ Đức đã bố trí các điểm khám lưu động tại Điểm Y tế Hợp Thanh, Nhà Văn hóa thuộc các thôn Vài, Vân Thọ, Ải, Phú Hiền, Đồng Chiêm, An Phú, Nam Thanh Hà và Hội trường UBND xã An Phú cũ (thôn Phú Cốc).

Đoàn công tác của HĐND xã Mỹ Đức tiến hành giám sát tiến độ và chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân tại Điểm Y tế Hợp Thanh. Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Nguyễn Quang Đường, việc triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ góp phần phát hiện sớm, quản lý và điều trị kịp thời các bệnh lý mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận hoạt động khám sức khỏe định kỳ thuận lợi, công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế, xã Mỹ Đức sẽ tiến hành rà soát chính xác các đối tượng người khuyết tật nặng, người gặp khó khăn trong việc đi lại, sẽ xây dựng kế hoạch, lịch khám sức khỏe tại nhà cho các đối tượng.

“Chúng tôi đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/11-2026”, ông Nguyễn Quang Đường cho hay.