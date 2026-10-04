Xã Mỹ Đức nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở

Diễn tập sát với thực tế

Xã Mỹ Đức vừa phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 35 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh khiến nhiều người mắc kẹt trong đám cháy. Đáng lưu ý, đây là căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, xung quanh tiếp giáp với các nhà dân; khi xảy ra cháy, việc tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặt ra những yêu cầu rất cao đối với lực lượng tại chỗ

Các lực lượng của xã Mỹ Đức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Biên Phạm

Ngay sau khi xảy ra cháy, các lực lượng gồm Công an, Ban chỉ huy quân sự xã, Đội phòng cháy, chữa cháy, dân phòng, lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã có mặt cùng dụng cụ, phương tiện để tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, di chuyển tài sản. Cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 35 cũng có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng xã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu hộ thành công người bị nạn

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, tình huống diễn tập lần này được xây dựng sát với đặc điểm khu dân cư, qua đó giúp lực lượng cơ sở rèn luyện khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu. Đồng thời, nâng cao kỹ năng phối hợp, chỉ huy, điều hành khi xảy ra cháy, nổ.

“Việc tổ chức thực tập cũng góp phần đánh giá khả năng hoạt động của lực lượng PCCC dân phòng và trang thiết bị chữa cháy tại địa bàn dân cư”, ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC

Thời gian qua, xã Mỹ Đức đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân trên địa bàn; thành lập và nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng”.

Lực lượng Công an cùng các tổ chuyển đổi số cộng đồng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh và vận động các cơ sở thuộc diện quản lý trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy.

Bên cạnh đó, xã tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện các quy định về an toàn PCCC và kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện cháy nổ.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC trong cộng đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ cháy nổ nào.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng cũng được tăng cường. Xã đã thành lập 15 tổ PCCC rừng, thực hiện khoán bảo vệ rừng cho 22 hộ, duy trì tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền. Trong 9 tháng đầu năm 2026, không xảy ra cháy rừng, phá rừng.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra. Ảnh: Biên Phạm

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, xã xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, không làm theo phong trào; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, do đó xã đặt mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền bằng các tình huống thực tế, nâng cao ý thức của người đứng đầu cơ sở và nhân dân; chủ động xử lý, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Thời gian tới, UBND xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa, xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.