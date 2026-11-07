Xã Mỹ Đức: Mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân

Theo kết quả rà soát, phân nhóm đối tượng đến hết ngày 4-11, xã Mỹ Đức có tổng số người dân thuộc nhóm 1,2,5 do UBND xã chủ trì khám sức khỏe là 44.808 người, gồm: 41.650 người thuộc địa bàn xã và 3.158 học sinh xã khác nhưng đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Từ 1-7 đến 30-10- 2026, xã đã khám cho 30.024/44.808 người, đạt 67%. Sau khi trừ 6.600 người vắng mặt, tỷ lệ khám là 30.024/38.208, đạt 78,6%, xếp thứ 34/126 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Các y, bác sĩ thăm khám cho ông Chu Văn Thám (78 tuổi, đội 6, thôn Ải). Ảnh: Biên Phạm

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường thông tin, để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15-11-2026, xã Mỹ Đức đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian và khoảng cách đi lại, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xã Mỹ Đức đã bố trí các điểm khám lưu động tại Điểm Y tế Hợp Thanh, Nhà Văn hóa thuộc các thôn Vài, Vân Thọ, Ải, Phú Hiền, Đồng Chiêm, An Phú, Nam Thanh Hà và Hội trường UBND xã An Phú cũ (thôn Phú Cốc).

Bên cạnh đó, từ ngày 4 đến 7-11-2016, xã Mỹ Đức đã triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người mắc bệnh mãn tính không thể di chuyển đến các điểm khám.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong các ngày từ 4 đến 7-11, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức và Trạm Y tế xã Mỹ Đức đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 193 đối tượng tại 17 thôn trên địa bàn xã.

Tại gia đình các đối tượng, đội ngũ y tế tiến hành đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn chăm sóc một cách cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với từng dạng khuyết tật, đồng thời cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Mỗi trường hợp đều được ghi nhận đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, mức độ khuyết tật… để cán bộ y tế có thể theo dõi lâu dài, phân loại đối tượng và đưa ra các phương án chăm sóc riêng.

Anh Dương Văn Biên được chăm sóc y tế tại nhà. Ảnh: Biên Phạm

Được các y, bác sĩ đến tận nhà thăm khám và tư vấn sức khỏe, anh Dương Văn Biên (38 tuổi, đội 11 thôn Vài) xúc động, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được các y, bác sĩ đến tận nhà thăm khám và tư vấn sức khỏe. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt đối với những người gặp khó khăn trong di chuyển như tôi được thuận lợi trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế”.

Cùng chung quan điểm, ông Chu Văn Thám (78 tuổi, đội 6, thôn Ải) phấn khởi, cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi xã triển khai khám sức tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người mắc bệnh mạn tính không thể di chuyển đến các điểm khám tập trung. Hoạt động này đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo điều kiện để mọi người dân đều được tiếp cận hoạt động khám sức khỏe định kỳ thuận lợi, công bằng và bền vững”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường chia sẻ, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà không chỉ giúp người dân được theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm mọi người dân, nhất là những đối tượng yếu thế, đều được quan tâm và thụ hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách toàn diện, công bằng và bền vững.