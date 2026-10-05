Xã Mỹ Đức: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ khai mạc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Biên Phạm

Phát biểu khai mạc và phát động Tuần lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu mà còn là yêu cầu tất yếu để mỗi cá nhân không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, thích ứng với sự thay đổi của xã hội và làm chủ tương lai.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của đề nghị các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy niềm đam mê học tập, phát triển văn hóa đọc, tư duy sáng tạo và năng lực tự học cho học sinh; đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Biên Phạm

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, tiếp cận công nghệ mới và chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.

Hưởng ứng chương trình, nhà giáo Đặng Bá Văn, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đức khẳng định, học tập suốt đời không chỉ dừng ở một tuần lễ hay một khẩu hiệu mà cần được chuyển thành những việc làm cụ thể, duy trì thường xuyên.

Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học; đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo cùng năng lực tự học.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành Giáo dục xã Mỹ Đức. Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy, số lượng trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã tinh gọn từ 19 xuống còn 6 trường, với 10.632 học sinh và 879 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xã Mỹ Đức xác định đổi mới quản trị và phương pháp giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; tăng cường STEM, ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể chất và kỹ năng sống. Trong định hướng phát triển giáo dục của xã Mỹ Đức, chuyển đổi số và ứng dụng AI được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.