Xã Mỹ Đức lan toả pháp luật vào cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS

Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội vừa phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật Đất đai và pháp luật về thừa kế cho 120 người dân trên địa bàn.

Luật sư Nguyễn Văn Hà phổ biến pháp luật về đất đai và thừa kế đến người dân xã Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên, luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, thừa kế, tập trung vào các quy định liên quan đến quyền thừa kế, hàng thừa kế, thực hiện quyền thừa kế và một số vấn đề thường gặp trong quá trình áp dụng pháp luật.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật, báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thông qua các tình huống cụ thể, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn cách áp dụng quy định của pháp luật vào thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời hỗ trợ các đại biểu vận dụng hiệu quả các quy định về thừa kế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống hằng ngày.

Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Hồ Xuân Hương, với tôn chỉ và mục đích của hội là trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, tham gia thực hiện hỗ trợ pháp luật không vì mục đích lợi nhuận theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, yếu thế trong xã hội.

Bà Hồ Xuân Hương mong muốn, sau hội nghị, các đại biểu, các ông, bà, anh, chị dự hội nghị sẽ nắm vững những điểm mới của Luật Đất đai hiện hành, thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo luật quy định và nắm được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực đất đai và thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chú trọng tuyên truyền chính sách dân tộc

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Đức, hiện trên địa bàn xã có 1.568 hộ với 6.268 người dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mường), chiếm 12,0% dân số toàn xã. Thời gian qua, được sự quan tâm của thành phố Hà Nội, vùng dân tộc miền núi của xã Mỹ Đức đã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 67 triệu đồng/người/năm.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức Đinh Công Võ thông tin, thời gian qua, để thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, một trong nhiều nhiệm vụ được xã Mỹ Đức coi trọng là công tác tuyên truyền chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào. Bởi nhân tố quyết định đến sự phát triển, đi lên ở vùng đồng bào dân tộc là người dân nên người dân phải nắm được chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân xã Mỹ Đức tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật do UBND xã tổ chức. Ảnh: Biên Phạm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Mỹ Đức đã phối hợp với Sở Dân tộc - Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 cho 250 người; Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS năm 2026; phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai và thừa kế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trên địa bàn..

Theo ông Đinh Công Võ, trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục tiến hành triển khai mở các lớp tập huấn thuộc nguồn vốn sự nghiệp theo Kế hoạch 253/KH –UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà nội.

Đa dạng hình thức tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thường xuyên được tiếp cận thông tin như: Thông qua các cuộc giao lưu, hội diễn văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, dân vũ; xây dựng phóng sự phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi, hội thi.

Phát huy vai trò tuyên truyền của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Xã Mỹ Đức sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS.