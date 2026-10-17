Xã Mỹ Đức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội thông qua những thước phim tài liệu, phóng sự về chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức tặng quà,tri ân các đồng chí nguyên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Biên Phạm

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại diện các cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng qua các thời kỳ; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người quân nhân, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức trao tặng Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Biên Phạm

Nhân dịp này, UBND xã Mỹ Đức đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong đợt thi đua "80 ngày hành động kiểu mẫu" hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội và tặng quà tri ân tới các đồng chí nguyên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô trên địa bàn xã.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Đặng Văn Cảnh mong muốn lực lượng vũ trang xã tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị lực lượng vũ trang xã tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường phối hợp với Công an xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang xã cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng phát triển.