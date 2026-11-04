Xã Mỹ Đức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2027

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức, công tác sơ tuyển, khám sức khỏe được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy trình, công khai, khách quan, góp phần tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức và đồng chí Đinh Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Mỹ Đức (áo đỏ) thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ và công dân tham gia khám sơ tuyển. Ảnh: Biên Phạm

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 11-11, xã Mỹ Đức tổ chức khám sức khỏe đối với 1.207 công dân. Trước đó, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, diễn đàn và trang thông tin điện tử của xã nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công dân Nguyễn Duy Hiếu (ngồi giữa) tham gia khám sơ tuyển. Ảnh: Biên Phạm

Thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, công dân Nguyễn Duy Hiếu (sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng) gác lại ước mơ riêng với tương lai tươi sáng phía trước, tình nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, chia sẻ: “Em xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của tuổi trẻ. Em sẽ chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khám tuyển. Nếu đủ điều kiện và được gọi nhập ngũ, em sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ, rèn luyện bản thân và góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quận sự, công an. Ảnh: Biên Phạm

Trung tá Nguyễn Trung Thưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Đức, cho biết, trước đợt khám tuyển, xã Mỹ Đức đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, tổ chức khám tuyển nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.

Thông qua đợt sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, xã Mỹ Đức tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân, phát huy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.