Xã Mỹ Đức: Hội viên nông dân làm giàu nhờ nuôi gà Ai Cập

Ghé thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình anh Quách Trung Kiên tại thôn Tế Tiêu, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một tư duy làm kinh tế bài bản, quy củ và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khởi nghiệp từ năm 2008, trải qua gần hai thập kỷ vừa làm vừa học, anh Kiên đã xây dựng thành công một mô hình trang trại kiểu mẫu, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông hộ tại địa phương.

Anh Quách Trung Kiên chia sẻ kinh nghiệm nuôi Ai Cập đẻ trứng với lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Điểm đáng chú ý trong mô hình trang trại của gia đình anh Kiên chính là khu chuồng trại chăn nuôi gà Ai Cập đẻ trứng khép kín rộng 1000m2.

Khác hoàn toàn với hình ảnh chăn nuôi truyền thống, trang trại được đầu tư bài bản theo mô hình chuồng kín hay còn gọi là chuồng lạnh. Việc vận hành đồng bộ hệ thống quạt thông gió, giàn làm mát, hệ thống máng ăn, máng uống tự động giúp kiểm soát triệt để nhiệt độ, độ ẩm và ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Anh Quách Trung Kiên chia sẻ, hiện tại, trang trại của gia đình anh đang duy trì tổng đàn 5.600 con gà đẻ trứng giống Ai Cập – giống gà nổi tiếng với sức đề kháng cao, khả năng thích nghi tốt và cho chất lượng trứng thơm ngon, vỏ dày, lòng đỏ đậm được thị trường rất ưa chuộng.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ khâu vệ sinh an toàn sinh học, tiêm phòng vắc-xin định kỳ đến chế độ dinh dưỡng cân đối, đàn gà của gia đình anh luôn phát triển khỏe mạnh và cho năng suất đẻ trứng ổn định.

Trung bình mỗi ngày, trang trại thu về khoảng 4800 quả trứng thương phẩm. Với mức giá xuất bán ổn định dao động khoảng 2.500 đồng/quả, nguồn thu từ trứng gà mang lại dòng tiền đều đặn và ổn định cho gia đình.

Theo anh Kiên, để có được thành quả như hôm nay, anh và gia đình đã phải trải qua những tháng ngày đầu khởi nghiệp vất vả, khó khăn chồng chất, thậm chí có lúc anh bế tắc muốn buông bỏ nhưng được sự động viên của gia đình, các hội viên trong xã nên anh đã cố gắng vừa học vừa làm, vực dậy cơ ngơi.

"Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2008. Thời gian đầu, tôi nuôi gà theo phương thức truyền thống, chồng trại đơn sơ, không am hiểu kỹ thuật chăn nuôi nên năng suất thấp, gà bị bệnh nhiều dẫn đến thua lỗ. Qua thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tôi quyết định chuyển đổi sang hệ thống chuồng lạnh khép kín và lựa chọn giống gà Ai Cập này. Việc áp dụng đúng kỹ thuật giúp đàn gà ít bệnh, năng suất đẻ trứng đạt cao và chất lượng sản phẩm ra thị trường luôn ổn định”, anh Quách Trung Kiên chia sẻ.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Kiên còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Kiên còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Biên Phạm

Bên cạnh chăn nuôi gà đẻ trứng, anh Kiên còn tận dụng tối đa quỹ đất để phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Anh đầu tư cải tạo ao nuôi cá với diện tích lên tới 3.500m2, giúp tận dụng hiệu quả nguồn nước và các phụ phẩm chăn nuôi, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

Ông Dương Văn Học, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức cho biết, hộ anh Quách Trung Kiên là một điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân Mỹ Đức thời đại mới. Thành công từ mô hình kinh tế tổng hợp của anh Kiên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vững chắc cho gia đình, mà còn khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong thời kỳ đổi mới.

“Sự thành công này tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bà con nông dân địa phương học hỏi, nhân rộng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Đức”, ông Dương Văn Học nhấn mạnh.

Tính đến hết tháng 9-2026, Hội Nông dân xã Mỹ Đức đang quản lý, nhận ủy thác tổng dư nợ gần 77,9 tỷ đồng với 1.093 hộ vay. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện để hội viên đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng mô hình kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao động. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa. Song song với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Mỹ Đức tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các câu lạc bộ "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"; bình xét hộ nông dân tiêu biểu đề nghị danh hiệu "Nông dân Thủ đô xuất sắc" năm 2026...