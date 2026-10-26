Xã Mỹ Đức: Hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và Phú Thọ

Theo nội dung Đề án, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội là 4.006,38 ha, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân (thành phố Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Xã Mỹ Đức đã triển khai việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình trực tiếp đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến đã hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ gia đình, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai.

Nhân dân thôn Phù Lưu Tế Hạ tham gia lấy ý kiến tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Danh, ngày 25/10. Ảnh: Biên Phạm

Tại xã Mỹ Đức, việc lấy ý kiến được triển khai đến hơn 12.694/14.092 hộ gia đình. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, UBND xã đã thành lập các tổ công tác phụ trách 17 thôn.

Kết quả, từ ngày 21 đến hết ngày 25-10-2026, các thôn đã tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình với 12.538 hộ đồng ý với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đạt tỷ lệ đạt 88,97%.

Hộ gia đình ông Nguyễn Viết Đĩnh, thôn Phù Lưu Tế Hạ đóng góp ý kiến vào Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Biên Phạm

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, đến hết ngày 25-10-2026, xã Mỹ Đức đã hoàn thành việc lấy ý kiến đại diện hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

“Các tổ công tác của các thôn đã thực hiện nghiêm quy trình, hướng dẫn cụ thể cho người dân, kiểm tra chặt chẽ việc phát, thu và tổng hợp phiếu, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, hoàn thành đúng thời hạn đề ra; góp phần hoàn thiện hồ sơ Đề án theo yêu cầu của thành phố”, ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.