Xã Mỹ Đức: Hòa giải viên vui vì... ít việc

Vừa qua, xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hòa giải cơ sở trên địa bàn xã cho các hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có sự tham dự của 85 hòa giải viên thuộc 17 tổ hòa giải và nhân dân.

Tại hội nghị, phóng viên có dịp trò chuyện cùng nhiều hòa giải viên tiêu biểu. Các hòa giải viên chia sẻ, họ rất vui mừng vì thời gian qua công tác hòa giải trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ việc hòa giải thành ngày càng cao.

Nhưng điều đáng mừng nhất từ đầu năm 2026 đến nay, số vụ mâu thuẫn trên địa bàn ít xảy ra, nên việc tiếp nhận đơn yêu cầu cần hòa giải ngày càng thấp.

Người dân xã Mỹ Đức tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh: Biên Phạm

Hòa giải viên Trịnh Ngọc Sơn (thôn Phù Lưu Tế Thượng) chia sẻ, thời gian qua, bên cạnh việc cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm củng cố kiện toàn, phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân dưới nhiều hình thức cũng được chú trọng. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao, nên các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp ít xảy ra.

Hòa giải viên Chu Văn Khoán (thôn An Phú) hài hước, chia sẻ: “Tôi rất vui vì từ đầu năm đến nay ít việc để làm. Bà con trong thôn được tuyên truyền pháp luật thường xuyên nên đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, không xảy ra mâu thuẫn, khiếu kiện dẫn đến phải hòa giải”.

Theo số liệu báo cáo, hiện, xã Mỹ Đức có 17 tổ hòa giải, với 85 hòa giải viên (58 nam, 27 nữ). Các tổ hòa giải trên địa bàn xã đều hoạt động rất hiệu quả, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 10-11-2026, các tổ hòa giải trên địa bàn xã Mỹ Đức đã tiếp nhận 46 vụ việc và hòa giải thành 40 vụ và đang giải quyết 6 vụ. Tính trung bình 11 tháng đầu năm 2026, mỗi thôn tiếp nhận 2,7 vụ (chủ yếu là những mâu thuẫn nhỏ lẻ), giảm đáng kể so với thời gian trước.

Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Mỹ Đức Lê Quang Hưng cho biết, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp giảm thiểu và giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ cơ sở nên thời gian qua, địa phương rất chú trọng triển khai.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã được triển khai đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, như tổ chức hội nghị, hội thảo, thông qua hệ thống truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền, tủ sách pháp luật và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mỹ Đức đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với 3.404 lượt người tham dự. Nội dung các hội nghị tập trung chủ yếu trên các trên lĩnh vực dễ phát sinh mâu thuẫn tranh chấp như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình; Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương; giáo dục ý thức xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, văn minh và nhiều nội dung quan trọng khác....

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính tại xã... góp phần kéo giảm các hòa giải trong thời gian qua”, ông Lê Quang Hưng chia sẻ.