Xã Mỹ Đức: Đưa chuyển đổi số đến từng hội viên nông dân

Các đại biểu tham dự mít tinh kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Biên Phạm

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức Dương Văn Học ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 96 năm, tổ chức Hội đã mang nhiều tên gọi khác nhau, gắn với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam luôn là trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân, đồng hành cùng giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức Dương Văn Học trao quyết định công nhận "Chi hội nông dân số" cho các thôn. Ảnh: Biên Phạm

Trong khuôn khổ lễ mít tinh, Hội Nông dân xã Mỹ Đức trao quyết định công nhận 5 “Chi hội Nông dân số” tại các thôn gồm: Phú Hiền, Phú Cốc, Tế Tiêu, Phù Lưu Tế Thượng và Phù Lưu Tế Trung. Đây là 5/17 Chi hội Nông dân trên địa bàn xã Mỹ Đức tiên phong đăng ký xây dựng chi hội chuyển đổi số, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa công nghệ số đến gần hơn với từng hội viên.

Dịp này, Hội Nông dân xã Mỹ Đức cũng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức marketing, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2026.

Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm IDE truyền đạt nhiều nội dung bổ ích cho đại biểu tham dự. Ảnh: Biên Phạm

Tại buổi buổi huấn, hơn 70 hội viên nông dân xã Mỹ Đức đã nghe giảng viên đến từ Trung tâm IDE truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, những cách làm hay để đưa hình ảnh đẹp, kể câu chuyện về sản phẩm và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội một cách an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức Dương Văn Học đề nghị 5 “Chi hội nông dân số” hoạt động thực chất, bảo đảm các tiêu chí theo Hướng dẫn 49 của thành phố Hà Nội. Cụ thể, nhóm kết nối của chi hội phải hoạt động thường xuyên, đăng tải ít nhất 2 tin, bài, hình ảnh hoặc video về hoạt động Hội mỗi tháng; 100% hội viên được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hội viên của Hội; phấn đấu từ 70% hội viên trở lên sử dụng điện thoại thông minh và nộp các khoản thu của Hội bằng hình thức không dùng tiền mặt.