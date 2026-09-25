Xã Mỹ Đức: Điểm sáng trong công tác hòa giải ở cơ sở

Bám sát phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”

Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Sỹ Đức cho biết, sau 13 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở (2013), hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Đức đã không ngừng phát triển, các tổ hòa giải được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định.

Chất lượng hòa giải được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.

Người dân trên địa bàn xã Mỹ Đức tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, thừa kế. Ảnh: Biên Phạm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 8 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 5 vụ việc. Để thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, bên cạnh việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, tài liệu tuyên truyền, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, sinh hoạt cộng đồng.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, hoạt động hòa giải ở cơ sở xã Mỹ Đức đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Trưởng thôn đam mê hòa giải

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, thời gian qua, các hoạt động hòa giải trên địa bàn xã đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm củng cố kiện toàn, phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, thì còn có sự đóng góp lớn của các hòa giải viên. Ông Đỗ Văn Định là một trong những hòa giải viên tận tâm, có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải cơ sở của xã.

Với vai trò Trưởng thôn kiêm tổ phó Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, ông Định luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân dưới nhiều hình thức. Ngoài việc trực tiếp tham gia hòa giải ở khu dân cư, ông còn thường tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong tổ hòa giải của thôn.

Trong đó, chú trọng các kiến thức pháp luật đến cách tiếp cận đối tượng, lồng ghép với các yếu tố về phong tục tập quán, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình, địa phương trong quá trình hòa giải, bảo đảm phù hợp với tính chất của từng vụ việc và đặc điểm của từng đối tượng để đạt hiệu quả cao.

Ông Đỗ Văn Định, Trưởng thôn kiêm Tổ phó Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, xã Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình hòa giải, ông Định cho biết: “Vận động, thuyết phục các bên thì dễ nhưng dùng lý lẽ, căn cứ vừa hợp tình hợp lý, vừa đúng luật rất khó, nhất là trong các vụ tranh chấp về đất đai hay dân sự. Các bên trong không khí căng thẳng, nóng nảy, ai cũng muốn phần mình, không nhường nhịn ai. Tuy nhiên, do khi nhận đơn yêu cầu, chúng tôi đã họp và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nên khi tiến hành hòa giải có nhiều thuận lợi, kết quả là tỷ lệ hòa giải thành rất cao”.

Cũng theo ông Đỗ Văn Định, trong quá trình hòa giải, tùy vào vụ việc cụ thể, các thành viên tổ hòa giải vận dụng thêm những phong tục tập quán ở địa phương, những hiểu biết về pháp luật có liên quan, bằng lời nói nhẹ nhàng để phân tích, giải thích cho có lý, có tình theo phương châm “đúng sai phân minh” - “lý tình trọn vẹn” nhằm thuyết phục cho hai bên đi đến thỏa thuận cùng hài hòa thống nhất, vui vẻ và xóa tan tranh chấp.

Đặc biệt thời gian gần đây, người dân thôn Thượng Tiết được tuyên truyền pháp luật thường xuyên nên càng đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh: “Là một cán bộ thôn, đồng chí Đỗ Văn Định luôn nhiệt tình trong công việc. Là một hòa giải viên, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, đồng chí đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kiên trì tổ chức hòa giải thành công các vụ việc, góp phần mang lại sự yên vui, giữ được tình làng nghĩa xóm trong gia đình và cộng đồng dân cư”.