Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.1.2027, nhằm hỗ trợ người học trang trải học phí và các chi phí học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học.