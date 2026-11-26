Xã Mỹ Đức đẩy nhanh tiến độ xây dựng trục giao thông trên 110 tỷ đồng
Khởi công từ giữa tháng 8/2026, dự án đầu tư xây dựng Đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển Đại Nghĩa có tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng. Hiện, 300m đầu tiên có mặt bằng sạch đã được lắp đặt xong hệ thống cống dọc, bắt đầu gia cố nền. Dự kiến, hoàn thành thảm nhựa trước Tết Nguyên Đán.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-my-duc-day-nhanh-tien-do-xay-dung-truc-giao-thong-tren-110-ty-dong-24626112620553068.htm