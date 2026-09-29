Xã Mỹ Đức: Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Vừa qua, xã Mỹ Đức tổ chức khởi công công trình xây dựng đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (cũ). Đây là công trình giao thông cấp III, thuộc dự án nhóm B, do UBND xã làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức dự lễ khởi công đường trục nối từ đường tỉnh lộ 424 đến đường trục phát triển thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (cũ). Ảnh: Biên Phạm

Theo quy mô thiết kế, toàn tuyến dài hơn 1,7km, có nền đường rộng 20m, trong đó mặt đường rộng 11m, vỉa hè hai bên rộng 4,5m mỗi bên. Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ nền, mặt đường, kè nền đường, hệ thống cống rãnh thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông cùng các hạng mục phụ trợ.

Tổng mức đầu tư của dự án 110,628 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thi công 360 ngày. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2027.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, việc triển khai công trình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đầu tư phát triển hạ tầng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong xã, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Thời gian qua, xã Mỹ Đức chú trọng tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, hạ tầng viễn thông và các công trình dân sinh thiết yếu. Đồng thời, đẩy mạnh chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng theo hướng hiện đại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã phê duyệt quyết toán 11 dự án hoàn thành; đồng thời hoàn tất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 424, đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn Cầu Dậm.

Xã đã thẩm định 54 dự án, dự toán và cơ cấu đầu tư; đồng thời triển khai lập Quy hoạch chung xã Mỹ Đức và Quy hoạch phân khu đô thị Đại Nghĩa. Địa phương cũng chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu ao Dục (thôn Thượng Tiết)…

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Mỹ Đức ước đạt 663,065 tỷ đồng, bằng 103,03% dự toán. Tổng chi ngân sách ước đạt 582,610 tỷ đồng, bằng 90,52% dự toán.

Trường liên cấp Tiểu học và THCS Mỹ Đức được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Biên Phạm

Công tác quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo, xã xây dựng cơ sở dữ liệu và làm sạch được 36.605/40.597 thửa đất, đạt khoảng 91%. Cụm công nghiệp Đại Nghĩa được thành phố Hà Nội quyết định thành lập với quy mô 57,62ha, tạo cơ sở để triển khai đầu tư hạ tầng, từng bước thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn.

Về đầu tư công, theo kế hoạch vốn năm 2026 của xã gồm 86 dự án, với tổng vốn 383,728 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9-2026, đã giải ngân 318,893 tỷ đồng, đạt 83,1% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án tập trung thực hiện theo quy định.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,79%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Mỹ Đức tiếp tục bám sát các chương trình, nghị quyết, kết luận của thành phố Hà Nội, Đảng ủy và HĐND xã, tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

“Chúng tôi sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, qua đó mở rộng không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho hay.