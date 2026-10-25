Xã Mỹ Đức: Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Ứng Hoà, hiện mạng lưới đường dây trung thế 35kV, 22Kv trên địa bàn xã Mỹ Đức có tổng chiều dài 63.128km, với 71TBA/25610kVA cấp điện phục vụ cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất.

Mạng lưới đường dây hạ thế có chiều dài 135,733km. Hiện, 100% dân số khu vực được sử dụng lưới điện quốc gia. Tổng sản lượng điện năng 9 tháng năm 2026 của toàn xã Mỹ Đức là 36.995.448kwh, tổng số khách hàng mua điện là 12.869 khách hàng.

Theo các số liệu theo dõi vận hành lưới điện mùa nắng nóng năm 2025 - 2026, phụ tải sử dụng thiết bị làm mát (điều hòa không khí) tăng đột biến, chiếm tới 60% - 70% tổng công suất vào các giờ cao điểm (từ 11h00 - 15h00 và 20h00 - 23h00)… Điều này dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện vào những ngày nắng nóng cực đoan (nhiệt độ > 38°C), một số máy biến áp tại các khu vực đông dân cư vẫn phải vận hành ở ngưỡng mang tải cao (trên 90% công suất định mức), khiến cho nhiều lộ đường dây hạ thế xa trung tâm có hiện tượng sụt áp ở cuối nguồn.

Nếu phụ tải tiếp tục tăng trưởng nóng, lưới điện tiềm ẩn nguy cơ nhảy aptomat, sự cố đứt dây, cháy chập, bắt buộc phải tiết giảm phụ tải để đảm bảo an toàn hệ thống.

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững trên địa bàn xã Mỹ Đức. Ảnh: ĐH

Theo Công ty Điện lực Ứng Hòa, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đây là giải pháp mang tính chiến lược thiết yếu, phù hợp với quy hoạch điện theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ định hướng ưu tiên và khuyến khích phát triển không giới hạn công suất điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ứng Hoà Nguyễn Danh Ngọc cho biết, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, nhất là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Công ty Điện lực Ứng Hoà sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xã Mỹ Đức trong quá trình triển khai, hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải đáp những vấn đề liên quan để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận, thực hiện đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn, việc phát triển điện mặt trời mái nhà chính là hành động thực tế nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, qua đó giúp giảm trực tiếp áp lực truyền tải lên đường dây và trạm biến áp của điện lực, loại bỏ hao phí trên đường dây truyền tải, cải thiện chất lượng điện áp khu vực, đảm bảo nguồn điện ổn định cho người dân.

Xã Mỹ Đức sẽ tiến hành rà soát, khảo sát để xây dựng kế hoạch lắp đặt, thiết kế, lộ trình, mức độ ưu tiên, mức tiêu thụ điện để xây dựng phương án, bố trí nguồn vốn đầu tư lắp đặt các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa thôn đảm bảo an toàn kỹ thuật, mỹ thuật trong quá trình thi công, phát huy hiệu quả kinh tế.

“Chúng tôi cũng sẽ tích cực tuyên truyền trong nhân dân đăng ký lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, từng bước thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo mục tiêu đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các giải pháp phát triển bền vững trên địa bàn xã”, ông Lê Văn Đoàn cho hay.