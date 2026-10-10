Xã Mỹ Đức công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thúy Hòa và Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy xã. Ảnh: Biên Phạm

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Bình, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Mỹ Đức đã công bố Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 29-9-2026 của HĐND xã về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và lĩnh vực phụ trách.

Theo đó, UBND xã Mỹ Đức xác lập 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thúy Hòa trao quyết bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Biên Phạm

Xã Mỹ Đức cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 5 phòng chuyên môn, Văn phòng Đảng ủy xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn trao quyết bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND xã. Ảnh: Biên Phạm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, với quan điểm nhất quán: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm tổ chức được vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường trao quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Chi ủy Chi bộ phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: Biên Phạm

Để bộ máy chính quyền phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Quang Đường đề nghị 5 phòng chuyên môn mới thành lập, sắp sếp lại tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị và kiến tạo phát triển”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Biên Phạm

Đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Quang Đường yêu cầu phải nhanh chóng bắt nhịp công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đến đâu rõ kết quả đến đó.