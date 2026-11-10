Xã Mỹ Đức: Chú trọng nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên

Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Mỹ Đức Lê Quang Hưng cho biết, xã Mỹ Đức hiện có trên 53.600 nhân khẩu, chung sống tại 17 thôn. Địa bàn rộng, dân số đông, song tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được duy trì ổn định.

Sau 13 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở (2013), các tổ hòa giải trên địa bàn xã thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm số lượng, thành phần theo quy định. Chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng.

Hiện, xã có 17 tổ hòa giải, với 85 hòa giải viên (58 nam, 27 nữ). Các hòa giải viên trên địa bàn xã đều là những ông, bà nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Các tổ hòa giải trên địa bàn xã đều hoạt động rất hiệu quả, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Từ đầu năm 2026 đến ngày 10-11-2026, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận 46 vụ việc, đã hòa giải thành 40 vụ và đang giải quyết 6 vụ.

Các thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, xã Mỹ Đức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Lê Quang Hưng, để có được kết quả đáng mừng trong công tác hòa giải cơ sở UBND xã Mỹ Đức chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

Công tác tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, thông qua hệ thống truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền, tủ sách pháp luật và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng tại địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên cũng được duy trì định kỳ hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của cho biết, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã thời gian qua đã thu hút được nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua quá trình hòa giải, người dân không chỉ được giải quyết những bất đồng mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở cũng như hòa giải viên, xã Mỹ Đức sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải nhằm trang bị cho các hòa giải viên đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để họ chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn.