Xã Mỹ Đức (An Giang): Phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại

Với nền tảng của hai địa phương trước sáp nhập, hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện, xã Mỹ Đức đặt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, tạo chuyển biến rõ hơn về thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Mở rộng không gian, cộng hưởng thế mạnh phát triển kinh

Xã Mỹ Đức mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Mỹ Đức và xã Khánh Hòa. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, xã có diện tích 61,59 km², dân số 60.493 người.

Đại biểu cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau sắp xếp, Mỹ Đức có thêm điều kiện để liên kết các vùng sản xuất, khu dân cư và không gian thương mại - dịch vụ trên một địa bàn rộng hơn. Đặc biệt, xã nằm bên sông Hậu, có hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi, có quốc lộ 91 và tiếp giáp phường Châu Đốc - trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Đây là lợi thế để phát triển sản xuất hàng hóa, lưu thông nông sản và mở rộng các hoạt động dịch vụ.

Điểm mạnh của xã Mỹ Đức trước hết vẫn là sản xuất nông nghiệp. Song, khác với mô hình chỉ dựa vào cây lúa, cơ cấu sản xuất của địa phương ngày càng đa dạng với lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản. Đây là nền tảng để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, nâng chất lượng nông sản và từng bước gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ.

Trung tâm hành chính xã Mỹ Đức, An Giang (Ảnh: Chung Thắng)

Thực tế sản xuất của xã Mỹ Đức trong năm 2026 cho thấy hướng chuyển dịch này đang diễn ra khá rõ. Đến tháng 8, diện tích rau màu xuống giống đạt 972/980 ha, đạt 99,2% kế hoạch; đã thu hoạch 897 ha, sản lượng 26.611 tấn. Diện tích cây ăn trái đạt 720 ha, trong đó 480,07 ha đang cho thu hoạch. Địa phương duy trì 4 mã số vùng trồng nhãn với tổng diện tích 54,7 ha và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp thêm mã số vùng trồng cho 3 ha cây sương sáo.

Những con số này cho thấy kinh tế nông nghiệp Mỹ Đức đang chuyển dần từ sản xuất theo quy mô hộ sang yêu cầu về vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường.

Kinh tế nông nghiệp giữ vai trò nền tảng

Theo ông Trần Văn Lợi - Trường phòng Kinh tế xã Mỹ Đức, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Mỹ Đức đạt trên 101% kế hoạch. Chương trình OCOP tiếp tục được duy trì; hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định. Nhiều công trình giao thông nông thôn được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Lễ khánh thành cầu Đình Mỹ Đức liên xã Mỹ Đức Khánh Hòa

Đối với thủy sản, đến tháng 8, sản lượng thu hoạch lũy kế đạt 19.199/22.400 tấn, tương đương 85,71% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy thủy sản đang là một trong những lĩnh vực sản xuất hàng hóa quan trọng của địa phương.

Trong khi đó, sản xuất lúa tiếp tục được tổ chức theo hướng nâng năng suất, chất lượng và giảm tác động môi trường. Tháng 5/2026, địa phương đã thu hoạch dứt điểm 2.404 ha lúa Đông Xuân 2025-2026, năng suất ước đạt 7,84 tấn/ha; vụ Hè Thu xuống giống 2.597/2.684 ha.

Định hướng của Mỹ Đức phù hợp với chủ trương chung của tỉnh An Giang về phát triển các ngành hàng nông nghiệp chủ lực gồm lúa gạo, thủy sản, rau màu và cây ăn trái; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Mỹ Đức bước vào giai đoạn phát triển mới

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã Mỹ duy trì đà tăng trưởng ổn định, địa phương hoàn thành 14/15 chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Đây là nền tảng quan trọng để Mỹ Đức bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được mở rộng trên nền nhu cầu tiêu dùng của hơn 60.000 dân và lợi thế liền kề Châu Đốc. Đến tháng 8/2026, toàn xã có 821 hộ kinh doanh; 4 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác đang hoạt động theo hướng đa lĩnh vực.

Cùng với kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng quản trị. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 100%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Mỹ Đức (Ảnh: Chung Thắng)

Tại Mỹ Đức, các tổ chức tôn giáo, đoàn thể và người dân tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn. Riêng Tổ cất nhà từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức đã phối hợp xây dựng 79 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, khám chữa bệnh và cứu trợ với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Từ xây dựng nông thôn mới, đến nông thôn mới hiện đại

Một trong những mục tiêu lớn nhất của Mỹ Đức trong nhiệm kỳ tới là chuyển từ duy trì các tiêu chí đã đạt sang xây dựng một diện mạo nông thôn mới hiện đại.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (ảnh: Chung Thắng)

Trước khi sáp nhập, xã Khánh Hòa đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, trong khi xã Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Đây là tiền đề quan trọng để xã Mỹ Đức mới tiếp tục nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức chia sẻ: Đến tháng 8/2026, Mỹ Đức đã đạt 6/10 tiêu chí và 41/47 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Địa phương đang tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn lại, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và nâng chất lượng các dịch vụ thiết yếu.

Theo định hướng của địa phương, xã Mỹ Đức đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2029. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định ba hướng trọng tâm gồm phát triển nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng kinh tế nông thôn.

Trong đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ được xem là giải pháp quan trọng. Cùng với đó là phát triển OCOP, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Tạo động lực phát triển mới cho giai đoạn 2026-2030

Mỹ Đức xác định tạo nền tảng và động lực phát triển mới sau sáp nhập, tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến; nâng hiệu quả đầu tư công, phát triển hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Về dài hạn, xã ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, nâng năng lực hợp tác xã, thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Trên nền tảng nông nghiệp giàu tiềm năng, Mỹ Đức định hướng chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ và phát triển theo chuỗi giá trị. Lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản tiếp tục là những ngành hàng chủ lực, song giá trị gia tăng sẽ được nâng lên thông qua công nghệ, mã số vùng trồng, chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Địa phương cũng gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng gần 6% so với năm 2025.

Chợ Mỹ Đức

Cùng với đó, Mỹ Đức tiếp tục triển khai chương trình OCOP, hỗ trợ các chủ thể ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời mời gọi đầu tư khai thác Khu Trung tâm Thương mại Nam Kênh Đào, nâng cấp chợ Mỹ Đức, chợ Vòng Xoài. Gắn phát triển thương mại - dịch vụ, hạ tầng và chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới, xã hướng tới hoàn thành mục tiêu nông thôn mới hiện đại vào năm 2029, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững giai đoạn 2026-2030.

Khi các nguồn lực này được kết nối với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Đức hướng tới hình thành nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống tốt và người dân có thu nhập ngày càng nâng cao. Đó cũng là nền tảng để Mỹ Đức hoàn thành mục tiêu nông thôn mới hiện đại vào năm 2029, đồng thời tạo dư địa phát triển bền vững cho phát triển KT-XH trong giai đoạn 2026-2030.

Văn Thắng

Ảnh: Phóng viên tác nghiệp và Trang thông tin điện tử xã Mỹ Đức

Đồ họa: Tạp chí Công Thương, có sử dụng AI.