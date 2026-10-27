Xã Mỹ An Hưng: Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Đến tham dự diễn tập có các đồng chí: Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại tá Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Sa Đéc, xã Lấp Vò, Tân Khánh Trung, Lai Vung, Hòa Long.

Các đại biểu tham gia buổi diễn tập thực binh A.

Cuộc diễn tập lần này có đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Quang cảnh buổi diễn tập thực binh A.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào nội dung vận hành cơ chế, tổ chức hội nghị chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đánh giá tình hình và xác định chủ trương, biện pháp chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Trong đó, cấp ủy tập trung lãnh đạo, xác định chủ trương, biện pháp xử trí các tình huống; chính quyền tổ chức điều hành, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và huy động các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện. Cơ quan quân sự, công an phát huy vai trò tham mưu, phối hợp đánh giá tình hình, đề xuất phương án, tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Sau nội dung vận hành cơ chế, trong buổi sáng ngày 26-10, các đại biểu đã tham quan diễn tập thực binh A2 tại đường Đ5 khu dân cư Đất Sét. Đồng thời, trong ngày 27-10, các đại biểu đã tham quan diễn tập thực binh A tại ấp An Thái…

Quá trình diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, sát với điều kiện thực tế tại địa phương. Các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ An Hưng tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm kế hoạch, vận dụng linh hoạt các phương án xử trí tình huống sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập đã trao quà biểu dương các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.