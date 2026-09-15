Xã Mỹ An Hưng: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình 'Tết Quân - Dân' năm 2027

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng tài trợ Chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 cho lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ An Hưng.

Theo đó, Chương trình Tết Quân - Dân năm 2027 xã Mỹ An Hưng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xây dựng cầu đường nông thôn; cấp phát qùa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo; xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê"; "Phiên chợ 0 đồng"; thực hiện Chương trình “Hùn vốn nuôi heo đất gắn kết cộng đồng”…

Việc thực hiện chương trình nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Quân - Dân; tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Quân - Dân xã Mỹ An Hưng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt chính sách dân vận của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn xã, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình giữa Quân - Dân.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ An Hưng trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, nhà tình thương cho người dân khó khăn về nhà ở và nhiều công trình khác với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng…