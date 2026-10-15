Xã Mường Tùng khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Công dân xã Mường Tùng đăng ký khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Năm 2027, xã Mường Tùng được giao chỉ tiêu 19 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 chỉ tiêu tham gia Công an nhân dân. Qua rà soát, xã có 107 công dân đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển. Công tác khám được triển khai nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, với tỷ lệ công dân đến khám đạt 100%.

Công dân xã Mường Tùng khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Các công dân được kiểm tra toàn diện về thể lực như: Đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, thị lực, huyết áp; đồng thời khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình nhằm phục vụ công tác đánh giá, phân loại sức khỏe. Cùng với công tác khám sơ tuyển, xã Mường Tùng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách liên quan, giúp công dân nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đồng thời, địa phương quản lý chặt chẽ công dân đủ điều kiện, chuẩn bị cho các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp theo.