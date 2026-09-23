Xã Mường Than: Cuộc sống mới sau thiên tai

Ngay sau khi thiên tai xảy ra (giữa tháng 7/2026), cùng với khắc phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, việc bố trí nơi ở an toàn cho các hộ mất nhà được tỉnh và địa phương ưu tiên triển khai. Chỉ sau 17 ngày thi công, 24 ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ bị ảnh hưởng. Trong những ngôi nhà mới, đồ dùng sinh hoạt được sắp xếp, bếp lại đỏ lửa…

Người dân chăm sóc hoa tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Niềm vui ấy lại được nối dài, vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viettel Lai Châu tổ chức Gala “Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ” tại xã Mường Than, với sự tham gia của 44 gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai. Các em nhỏ được phá cỗ, xem múa lân, nhận quà; các gia đình cũng được trao những phần quà động viên. Sau những ngày chịu ảnh hưởng của thiên tai, tiếng cười trẻ nhỏ mang đến không khí vui tươi, ấm áp.

Em Lò Hiểu Đông ở bản Sân Bay (xã Mường Than) vui vẻ chia sẻ: “Em rất vui vì được các cô, chú tổ chức vui tết Trung thu, được xem múa lân, phá cỗ và nhận quà. Em mong gia đình sớm ổn định để em yên tâm học tập và năm nào cũng được đón trung thu vui như hôm nay”.

Trẻ em xã Mường Than được vui đón Tết Trung thu sau những ngày chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Cùng với đó, người dân Mường Than tập trung khôi phục sản xuất; trận lũ khiến 302ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó, khoảng 45,3ha còn khả năng phục hồi. Sau khi ổn định cuộc sống, bà con nhanh chóng trở lại đồng ruộng, chăm sóc diện tích cây trồng còn lại; cải tạo những diện tích bị thiệt hại để tiếp tục sản xuất. Tại bản Chít, trên những thửa ruộng từng bị bùn đất vùi lấp, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi làm đất, lựa chọn cây trồng phù hợp. Cấp ủy, Ban Quản lý bản tuyên truyền, vận động bà con không để đất bỏ hoang, tìm giải pháp duy trì sản xuất, từng bước tạo lại nguồn thu nhập cho gia đình.

Ông Lò Văn Minh ở bản Chít chia sẻ: Trận lũ kinh hoàng đã cuốn trôi tất cả mùa màng của gia đình, nước rút, gia đình tôi cải tạo lại đất, chuyển sang trồng ngô, lạc. Có đất thì mình cố gắng làm, lựa chọn cây trồng phù hợp để trước mắt có thêm nguồn lương thực, sau đó từng bước ổn định cuộc sống.

Từ những diện tích từng ngổn ngang bùn đất, màu xanh cây trồng đang dần trở lại. Việc chủ động cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng không chỉ giúp tận dụng diện tích sản xuất mà còn cho thấy nỗ lực tự vươn lên của người dân sau thiên tai. Khi nơi ở dần ổn định, việc duy trì sản xuất, tạo sinh kế trở thành yếu tố quan trọng để bà con từng bước ổn định cuộc sống lâu dài. Dù vậy, Mường Than vẫn còn nhiều hộ sinh sống tại những khu vực có nguy cơ thiên tai, cần được bố trí đến nơi ở an toàn. Đây là nhiệm vụ địa phương đang tập trung phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Mường Than kiểm tra sự sinh trưởng của cây trồng trên diện tích sản xuất được khôi phục sau mưa lũ.

Người dân xã Mường Than cải tạo diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng sau mưa lũ để khôi phục sản xuất.

Đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho biết: “Trước mắt, địa phương tiếp tục phối hợp bàn giao nhà, đất cho 20 hộ tiếp theo. Đối với trên 270 hộ còn lại trong khu vực có nguy cơ cao, điều quan trọng là làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng để triển khai khu tái định cư, bảo đảm chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định”.

Cùng với những giải pháp đang được địa phương triển khai, việc bố trí dân cư an toàn tại Mường Than tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương. Ngày 8/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg về việc hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Mường Than. Theo đó, hỗ trợ tỉnh Lai Châu 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 để thực hiện dự án. UBND tỉnh có trách nhiệm cân đối thêm nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai, di dời các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, gắn với bảo đảm sản xuất, sinh kế bền vững.

Mường Than vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả thiên tai. Song, từ những ngôi nhà mới, niềm vui của con trẻ; những thửa ruộng được cải tạo, gieo trồng trở lại cho thấy cuộc sống đang từng bước hồi sinh. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của chính người dân, Mường Than đang hướng tới cuộc sống an toàn, bền vững hơn sau thiên tai.