Xã Mường Pồn đưa kiến thức phòng, chống tảo hôn đến học sinh vùng cao

Các đơn vị trường học trên địa bàn xã Mường Pồn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm để nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh.

Tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các trường học chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Ở Trường PTDTBT THCS Mường Pồn, nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể. Thay vì chỉ phổ biến quy định pháp luật, nhà trường khuyến khích học sinh tham gia tiểu phẩm, hùng biện, vẽ tranh để tìm hiểu những hệ lụy của việc kết hôn sớm và nguy cơ từ hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua các tình huống gắn với đời sống, học sinh được trao đổi về tình bạn, tình yêu tuổi học trò, trách nhiệm với bản thân và những ảnh hưởng của tảo hôn đối với việc học tập, sức khỏe, cơ hội phát triển trong tương lai.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu. Qua đó, các em được khuyến khích chủ động tìm hiểu, chia sẻ kiến thức phòng, chống tảo hôn với bạn bè, người thân.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, học sinh còn được hướng dẫn tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và những người có trách nhiệm khi đứng trước nguy cơ kết hôn sớm hoặc gặp tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Thầy trò Trường PTDTBT TH Mường Pồn trải nghiệm trong không gian văn hóa đọc.

Cùng với hoạt động giáo dục trong nhà trường, những chuyển biến về nhận thức tại cộng đồng cũng cho thấy ý nghĩa của việc vận động người dân thay đổi quan niệm về hôn nhân.

Tại bản Huổi Ho, xã Mường Pồn, nơi có 44 hộ đồng bào Mông sinh sống, trước năm 2023, tình trạng tảo hôn gần như năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, bản không còn trường hợp tảo hôn.

Sự thay đổi này cho thấy nhận thức của người dân về độ tuổi kết hôn, trách nhiệm chăm lo cho con cái và quyền được học tập của trẻ em đang từng bước chuyển biến. Những quan niệm về việc lập gia đình sớm dần nhường chỗ cho sự quan tâm đến học hành, nghề nghiệp và tương lai của thanh thiếu niên.

Từ hoạt động tuyên truyền trong trường học đến chuyển biến tại các bản vùng cao, công tác phòng, chống tảo hôn ở Mường Pồn đang được thực hiện theo hướng gắn giáo dục pháp luật với nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần bảo vệ quyền học tập và tạo điều kiện để thanh thiếu niên phát triển toàn diện.