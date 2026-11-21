Ngày hội còn có sự tham dự của đại biểu huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) và đại biểu một số xã thuộc tỉnh Sơn La.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Mường Nhà là vùng đất biên cương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Lào, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống, gắn bó, lao động và xây dựng quê hương. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, từ trang phục, phong tục, tập quán đến tiếng nói, dân ca, dân vũ, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc của vùng đất biên giới.

Đại biểu dự ngày hội.

Ngày hội văn hoá diễn ra từ 20 - 22/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày trang phục, nhạc cụ, đồ dùng sinh hoạt truyền thống; giới thiệu phong tục, tập quán, trình diễn dân ca, dân vũ, nghề thủ công; quảng bá nông sản, sản phẩm đặc trưng, hàng lưu niệm và ẩm thực địa phương. Các không gian văn hóa, trưng bày sản phẩm và quảng bá hình ảnh Mường Nhà góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của địa phương đến với người dân và du khách.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Mường Nhà.

Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc mà còn tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ giữa các bản, các dân tộc và Nhân dân trong, ngoài xã; qua đó vun đắp tình đoàn kết, gắn bó, cùng hướng tới xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, trải nghiệm.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong tổ chức ngày hội, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đồng chí đề nghị xã Mường Nhà tiếp tục quan tâm củng cố, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tăng cường bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực gắn kết cộng đồng. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo sinh kế và thu nhập bền vững; xây dựng chính quyền cơ sở thực chất, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; chăm lo đời sống người dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và bình yên nơi biên giới.