Cử tri tham gia hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030 tại thôn Mường Lát.

Để các hội nghị bầu trưởng thôn diễn ra thuận lợi, UBND xã Mường Lát đã chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị, hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện đúng quy trình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc bầu trưởng thôn, giúp cử tri nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Tại các điểm bầu cử, đại diện cử tri các hộ gia đình đã tham gia với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, lựa chọn những người được giới thiệu đảm nhiệm chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ mới.

Đáng chú ý, đối với những cử tri là người khuyết tật, người cao tuổi sức khỏe yếu, không thể đi lại, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền tham gia bầu cử, bảo đảm quyền dân chủ của mọi người dân.

Tổ bầu cử thôn Na Khà mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, tạo điều kiện để người cao tuổi sức khỏe yếu thực hiện quyền bầu cử.

Toàn xã có 5 tổ bầu cử, với 1.588 hộ gia đình tham gia. 100% cử tri có mặt tại các hội nghị đã biểu quyết thống nhất bầu những người được giới thiệu đảm nhiệm chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030.