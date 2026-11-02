Xã Mường Lát tập huấn, tuyên truyền an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Cán bộ Công an xã hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Trường THPT Mường Lát.

Tại hội nghị, các đại biểu và học viên được tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các tình huống, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ quy định và sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Các em học sinh theo dõi tình huống, nhận biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, xử lý tình huống bất ngờ và các tình huống giao thông thường gặp trong thực tế.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong cộng đồng dân cư.