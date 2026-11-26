Thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2027 tại khu vực Mường Lát.

Theo kế hoạch, tổng số thanh niên dự kiến được điều khám là 360 người, nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ tiêu giao tuyển năm 2027 đối với khu vực là 77 thanh niên, trong đó 69 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Đáng chú ý, trong số thanh niên được điều khám, có 49 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công khai, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.