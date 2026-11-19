Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, toàn xã còn 565 hộ nghèo, chiếm 10,92%, giảm 238 hộ, tương ứng giảm 4,64% so với năm 2025, đạt 100,2% kế hoạch tỉnh giao.

Hộ cận nghèo còn 1.391 hộ, chiếm 26,88%, giảm 233 hộ, tương ứng giảm 4,59%, đạt 100,22% kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt kết quả trên, xã Mường Khương chú trọng tích hợp nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn việc phân bổ vốn với nhu cầu thực tế của người dân và điều kiện phát triển từng địa bàn.

Nông dân xã Mường Khương thu hái quýt.

Quýt là cây trồng chủ lực mang lại nguồn lợi kinh tế cho bà con xã Mường Khương

Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa được xác định là giải pháp trọng tâm. Xã tập trung phát huy lợi thế các cây trồng chủ lực như quýt, chè, chuối; hướng dẫn người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực. Cùng với đó, địa phương quan tâm đầu tư giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường kết nối vùng sản xuất với khu vực tiêu thụ, góp phần giảm chi phí vận chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Vùng chè phát triển bền vững tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được đẩy mạnh với những nghề ngắn hạn, phù hợp nhu cầu và điều kiện của người dân như chăn nuôi thú y, trồng rau an toàn. Qua đó, người lao động có thể vận dụng kiến thức vào phát triển kinh tế gia đình hoặc tìm việc làm phù hợp. Xã khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng, khai thác lợi thế cửa khẩu, chợ phiên và bản sắc văn hóa các dân tộc để đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Chính sách hỗ trợ giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 88,4% dân số toàn xã. Các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai đúng đối tượng, ưu tiên địa bàn khó khăn, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo tại Mường Khương vẫn còn khó khăn do địa bàn rộng, nhiều thôn đặc biệt khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ; liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa thực sự bền chặt.

Thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực giải quyết những khó khăn cấp thiết, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các chương trình, đồng thời khuyến khích người dân phát huy nội lực, chủ động phát triển kinh tế. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo thêm việc làm, sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.