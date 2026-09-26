Xã Mường Khoa: Đẩy lùi ma túy, tiếp sức cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Căn nhà gỗ khang trang rộng hơn 60m2 vừa mới được gia đình anh L.V.B ở bản Nậm Bon hoàn thành đưa vào sử dụng. Mặc dù căn nhà có giá trị không lớn nhưng đó là “trái ngọt”, thành quả của cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu của anh B và người thân với quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với ma túy.

Anh B tâm sự: “Chỉ vì những lần không vượt qua cám dỗ, bản thân tôi đã vướng vào ma túy. Cũng có nhiều lần tôi tự nhủ phải cai nghiện nhưng một phần vì mặc cảm, phần vì chưa đủ quyết tâm nên đều không thành công. Từ khi có công an chính quy về xã, đã tuyên truyền, quan tâm, động viên, tạo cho tôi cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với những tấm gương cai nghiện ma túy thành công, vươn lên thoát khỏi đói nghèo; hỗ trợ cai nghiện ma túy; hướng dẫn chăn nuôi, trồng chè… đã giúp tôi quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với ma túy”.

Công an xã Mường Khoa tuyên truyền tác hại của ma túy cho người dân.

Xã Mường Khoa có hơn 2.500 hộ với trên 12.700 nhân khẩu, sinh sống ở 14 bản, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 91,5%. Những năm trước đây, do nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế, dẫn đến tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra phổ biến, số người nghiện ma túy tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh nhiều loại tội phạm khác, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với quyết tâm đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã triệt phá thành công 14 vụ/13 đối tượng liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, thể hiện tinh thần kiên quyết, chủ động giữ vững an ninh trật tự.

Ông Lò Văn Biên - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trên địa bàn hiện có 9 trường hợp nghiện ma túy, trong đó 8 trường hợp đang điều trị Methadone; 36 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Xã đã giao cho lực lượng công an làm nòng cốt quản lý, cùng với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ 31 người cai nghiện ma túy trở về địa phương. Đặc biệt là huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ vật tư, cây, con giống mới giúp những trường hợp sau khi cai nghiện ma túy phát triển sản xuất, từ đó tạo động lực cho họ và các thành viên khác trong gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng Công an xã với vai trò nòng cốt đã phối hợp vận động 4 trường hợp đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, 4 trường hợp tự cai tại gia đình; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và hỗ trợ sinh kế cho 6 trường hợp sau cai nghiện.

Cai nghiện ma túy đã khó, nhưng để những người nghiện ma túy tránh xa được khỏi những cám dỗ, đoạn tuyệt hẳn với ma túy còn khó khăn hơn gấp bội. Chính những lời động viên ân cần, sự sẻ chia đúng lúc đã giúp những người nghiện ma túy đứng lên làm lại cuộc đời. Giờ đây họ còn là những tuyên truyền viên tích cực, cùng với lực lượng công an xã tuyên truyền vận động, thuyết phục mọi người tránh xa khỏi ma túy.

“Mình đã cố gắng cai nghiện để lo cho gia đình thì cũng sẽ vận động để người khác cai được nghiện ma túy như mình. Phải từ bỏ ma túy để sau này các con mình không mắc vào nghiện ma túy, không phải chịu khổ nữa” - anh L.V.T, bản Đoàn Kết chia sẻ.

Công an xã Mường Khoa tham gia hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Chia sẻ về những giải pháp đẩy lùi ma túy của địa phương trong thời gian tới, Thiếu tá Phạm Trọng Mạnh - Trưởng Công an xã Mường Khoa cho biết: Điều quan trọng nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Mường Khoa đó là phải nâng cao nhận thức cho người dân, để làm sao người dân hiểu về những tác hại, hệ lụy do ma túy đem lại, từ đó chủ động phòng tránh. Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp để người dân phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống. Hy vọng với những việc làm cụ thể, thực chất, mỗi người dân sẽ trở thành một pháo đài vững chắc góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn.

Niềm hy vọng ở Mường Khoa không chỉ đến từ các số liệu tội phạm được kiềm chế, mà còn thể hiện trong nụ cười của những người cha, người vợ được đón người thân hoàn lương trở về, hay trong những mô hình kinh tế vừa được dựng xây từ nguồn vốn tái hòa nhập. Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy ở địa phương có thể còn dài, nhưng với sự đồng lòng của người dân và vai trò nòng cốt của các chiến sĩ công an, Mường Khoa quyết tâm đẩy lùi ma túy, để mỗi người dân được hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc trọn vẹn.