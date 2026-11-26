Quang cảnh lễ phát động.

Xã Mường Bo có địa bàn rộng, gồm 10 thôn, điều kiện phát triển kinh tế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các hộ dân còn có sự chênh lệch.

Theo kết quả rà soát, toàn xã còn 90 hộ nghèo, 267 hộ cận nghèo, chiếm 20,93% tổng số hộ dân. Nhiều gia đình còn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, cần thêm nguồn lực hỗ trợ để ổn định sản xuất, cải thiện đời sống.

Thời gian qua, cùng với triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Mường Bo đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia công tác giảm nghèo. Sự chung tay của cộng đồng đã giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên trong lao động, sản xuất.

Các đại biểu tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Mường Bo.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Hiếu Thảo - Chủ tịch UBND xã Mường Bo nhấn mạnh, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của địa phương. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của mỗi hộ gia đình; quan tâm hỗ trợ đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài xã tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các thôn tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Ngay tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 109 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo.

Ngay tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Mường Bo 109 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.