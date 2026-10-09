Xã Muổi Nọi tập huấn ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo MISA iGov OneAI.

Tại cuộc tập huấn, đại diện đơn vị cung cấp giải pháp giới thiệu tổng quan về nền tảng MISA iGov OneAI và trực tiếp hướng dẫn thực hành các nội dung cơ bản trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm phục vụ công việc chuyên môn.

Là nền tảng AI, MISA iGov OneAI tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp linh hoạt nhiều mô hình tiến tiến hiện nay như MISA AI, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, DeepSeek. Ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh mô hình phù hợp nhất với từng tác vụ cụ thể, hỗ trợ toàn diện công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị như: Trợ lý AI chuyên biệt từng ngành nghề; chuẩn hóa công tác văn phòng, hành chính; phân tích dữ liệu, báo cáo thông minh; xử lý đa phương tiện, hỗ trợ họp...

Đại diện đơn vị cung cấp trực tiếp hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức xã khai thác, sử dụng phần mềm.

Thông qua cuộc tập huấn, hỗ trợ cán bộ, công chức xã Muổi Nọi nắm vững kỹ năng khai thác công nghệ, biết cách xây dựng trợ lý AI, góp phần chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm tải áp lực thủ công, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và điều hành chính quyền địa phương, từng bước xây dựng chính quyền thông minh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.