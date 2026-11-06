Xã Mù Cả kiểm tra đường biên, cột mốc quốc giới

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lý Công Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí: Hà Đình Nhuận – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã; Trần Sĩ Khánh – Phó Chỉ huy Đồn Biên phòng Mù Cả; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực địa từ khu vực mốc giới số 16 (2) đến mốc giới số 18 (3), tập trung nắm tình hình đường biên, cột mốc quốc giới; đánh giá công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn kiểm tra của xã Mù Cả phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Quân sự và Công an xã thực hiện kiểm tra thực địa, nắm tình hình tại khu vực mốc giới số 17 (1).

Cùng với đó, đoàn kiểm tra hiện trạng các tuyến đường tuần tra biên giới, công tác phát quang, vệ sinh đường tuần tra; xác định những vị trí cây cối, địa hình che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, nắm bắt các dấu hiệu vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc để kịp thời xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp nắm tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thông qua kiểm tra, xã Mù Cả tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới. Đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.