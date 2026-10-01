Xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Các hộ dân tộc thiểu số xã Mỏ Vàng được nhận hỗ trợ gia súc. (Ảnh: THANH SƠN)

Đợt này, xã có 56 hộ dân thuộc các thôn Khe Lóng, Giàn Dầu, Khe Hóp, An Lương, Sài Lương và Suối Dầm được hỗ trợ 71 con trâu, bò cái sinh sản, trong đó có 30 con trâu và 41 con bò. Các hộ chăn nuôi trâu được cấp phát 2 con/hộ, chăn nuôi bò được cấp phát 1 con/hộ.

Các hộ dân được bàn giao con giống và thức ăn hỗn hợp theo định mức. Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, bảo đảm các hộ dân được hưởng chính sách theo quy định. Sau khi tiếp nhận, các hộ có trách nhiệm chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi, thực hiện đúng các hướng dẫn kỹ thuật và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đưa vật nuôi từ xe xuống trao cho các hộ dân.

Cùng với con giống, các hộ dân còn được cấp phát thức ăn hỗn hợp theo đúng định mức của chương trình, góp phần bảo đảm điều kiện chăm sóc vật nuôi trong giai đoạn đầu.

Niềm vui của đồng bào khi nhận hỗ trợ.

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả, trước khi tổ chức cấp phát con giống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỏ Vàng đã phối hợp rà soát, lựa chọn các hộ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện lao động, khả năng xây dựng chuồng trại, chăm sóc vật nuôi và các tiêu chí theo quy định của chương trình giảm nghèo bền vững.

Cán bộ xã kiểm đếm danh sách hộ nghèo được hỗ trợ gia súc.

Đặc biệt, các hộ được lựa chọn đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, trong đó tập trung vào những nội dung thiết thực như làm chuồng trại, vệ sinh, tiêm phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống và cách theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn gia súc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp các hộ chủ động tiếp nhận, chăm sóc và phát triển đàn vật nuôi sau khi được hỗ trợ.