Xã Mỏ Vàng rà soát, giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện

Đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc nhằm rà soát, trao đổi và thống nhất hướng xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến diện tích đất, hoa màu và hoạt động sản xuất chịu tác động bởi quá trình vận hành, xả lũ, tích nước lòng hồ của các công trình thủy điện.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị, các thôn và hộ dân đã trao đổi thẳng thắn, làm rõ những nội dung liên quan đến quá trình quản lý, theo dõi, giải quyết kiến nghị của người dân trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các ý kiến tập trung vào việc xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng thực tế đối với đất đai, hoa màu và hoạt động sản xuất của các hộ.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại diện người dân các thôn Giàn Dầu, Khe Hóp và An Lương đề nghị doanh nghiệp tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và Ban phát triển thôn trong quá trình rà soát, xác minh.

Các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đồng tình với chủ trương kiểm tra thực tế, làm rõ từng trường hợp; đồng thời đề nghị quá trình rà soát được thực hiện công khai, cụ thể, có sự tham gia của các hộ trực tiếp bị ảnh hưởng để bảo đảm thông tin chính xác, khách quan.

Người dân cũng đề nghị đơn vị thủy điện khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết các quyền lợi chính đáng của hộ gia đình, cá nhân. Những trường hợp bị ảnh hưởng thực tế cần được kiểm tra, xác minh đầy đủ, góp phần giúp người dân yên tâm, ổn định đời sống và sản xuất.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo xã Mỏ Vàng khẳng định, UBND xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra thực địa, xác định cụ thể hiện trạng và phạm vi ảnh hưởng, hoàn thành trước ngày 26/9/2026.

UBND xã Mỏ Vàng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các thôn và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung đã thống nhất, bảo đảm tiến độ đề ra.

Địa phương đề nghị đơn vị thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong quá trình kiểm tra, xác minh, bảo đảm việc giải quyết dựa trên thực tế, có căn cứ cụ thể.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, UBND xã Mỏ Vàng sẽ tổng hợp, phân loại từng trường hợp, xác định rõ phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm của các bên để có hướng xử lý phù hợp. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị tồn tại; củng cố sự đồng thuận tại cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để người dân ổn định đời sống, sản xuất và góp phần bảo đảm hoạt động của các công trình thủy điện được thực hiện theo đúng quy định.