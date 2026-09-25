Xã Mỏ Vàng khẩn trương hỗ trợ gia đình bị sập nhà do sạt lở

Tại gia đình ông Triệu Thừa Kim, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại gia đình phải gánh chịu; động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho gia đình.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, trước mắt địa phương sẽ tập trung cao nhất các nguồn lực để hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, bảo đảm nơi ở an toàn và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Đồng thời, đề nghị các lực lượng phối hợp với gia đình thu dọn tài sản, vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định cuộc sống ban đầu.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn khẩn trương thống kê, rà soát đầy đủ thiệt hại; nghiên cứu, lập phương án và kế hoạch hỗ trợ làm nhà trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu được xã Mỏ Vàng đặt ra là huy động các nguồn lực, phấn đấu trước Tết Nguyên đán gia đình có nhà mới an toàn, ổn định để sinh sống lâu dài.

Các lực lượng hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 56 phút ngày 24/9, tại thôn Thác Tiên xảy ra vụ sạt lở taluy dương, làm sập hoàn toàn ngôi nhà gỗ 4 gian và khu vực bếp xây của gia đình ông Triệu Thừa Kim. Nhiều tài sản, vật dụng thiết yếu và lương thực của gia đình bị đất đá vùi lấp. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.