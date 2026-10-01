Xã Mỏ Vàng đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông nông thôn

Hiện, xã Mỏ Vàng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, trong đó có Dự án khắc phục khẩn cấp cầu treo Khe Hóp (75 tỷ đồng); đầu tư xây dựng cầu Sài Lương (gần 4 tỷ đồng); tuyến đường bê tông Khe Trầu (gần 4 tỷ đồng) và 9 dự án giao thông nông thôn (tổng vốn hơn 11 tỷ đồng).

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Đối với tuyến đường bê tông Khe Trầu, thôn Khe Trầu, đến nay, đơn vị thi công đã đổ bê tông mặt đường khoảng 1.400 m.

Tại khu vực Suối Dầm, tuyến đường bê tông đã hoàn thành xây dựng; tuyến mở rộng đường Suối Dầm đã hoàn thành.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường tại Khe Cảnh, Sài Lương, Suối Dầm cũng đang được triển khai, trong đó một số công trình đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng; một số công trình cầu đang được hoàn thiện, trong đó, cầu Sài Lương đã hoàn thành hai mố cầu và đúc dầm; cầu Đá Đen tại thôn Khe Trầu hoàn thành xây dựng.

Không chỉ tập trung phát triển giao thông, Mỏ Vàng còn triển khai dự án điện nông thôn với tổng vốn đầu tư 23 tỷ đồng, nhằm đưa điện lưới đến 6 thôn vùng cao của xã.

Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, nhất là tại các khu vực còn khó khăn về hạ tầng.