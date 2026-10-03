Xã Minh Tâm ra mắt mô hình 'Xóm không ma túy' tại xóm Lang Môn

Lãnh đạo UBND xã Minh Tâm trao quyết định thành lập mô hình và ban chỉ đạo mô hình “Xóm không ma túy”.

Xóm Lang Môn có 176 hộ, 756 nhân khẩu, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xóm cơ bản ổn định. Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn xóm không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; có 1 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về ma tuý.

Việc xây dựng mô hình “Xóm không ma túy” tại xóm Lang Môn nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã Minh Tâm trở thành “Xã không ma túy”.

Hội nghị công bố các quyết định thành lập mô hình và ban chỉ đạo mô hình “Xóm không ma túy”; ra mắt ban chỉ đạo, thông qua quy chế tổ chức và hoạt động; tổ chức ký cam kết xây dựng “Xóm không ma túy”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tuyên truyền những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và các dạng ma túy mới; phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và đời sống xã hội; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ bản thân và gia đình, trách nhiệm phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.