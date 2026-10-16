Xã Minh Tâm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Số hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết tập trung vào các lĩnh vực: chứng thực 2.422 hồ sơ, hộ tịch 324 hồ sơ, bảo trợ xã hội 233 hồ sơ, đất đai 30 hồ sơ, đăng ký kinh doanh mới, thay đổi địa chỉ, nội dung kinh doanh 42 hồ sơ.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Tâm.

Để giải quyết TTHC đảm bảo về thời gian, đúng quy định và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, xã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, kịp thời tiếp nhận và xử lý các thủ tục theo quy định. Tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện công khai, minh bạch các quy trình giải quyết hồ sơ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Xã phấn đấu duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.