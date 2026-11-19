Các đội tham gia phần thi đan lát nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, với các phần thi: Dệt thổ cẩm, đan lát và gói bánh sừng trâu. Các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, tinh thần đoàn kết và sự am hiểu đối với những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần quảng bá, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo đại biểu và nhân dân, góp phần giới thiệu, tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống được cộng đồng gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhân dịp này, thôn Thượng Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu dân cư trong năm 2026.

Nghi lễ nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn được tái hiện tại chương trình.

Thôn Thượng Minh hiện có 180 hộ với 834 nhân khẩu. Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, giá cả vật tư sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản, song với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhân dân trong thôn đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt 41,8 ha; đàn trâu, bò có 196 con, đàn lợn 150 con, gia cầm khoảng 10.000 con; diện tích rừng sản xuất và lâm nghiệp đạt 530 ha. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/năm; toàn thôn có 70 hộ có kinh tế khá, giàu.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát huy. Năm 2026, toàn thôn có 165/180 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,6%. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, thôn tổ chức 12 buổi lao động với 140 lượt người tham gia, phát quang 3 km đường làng, ngõ xóm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; trong năm, thôn đã phối hợp hòa giải thành 2 vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Lãnh đạo xã Minh Quang trao quà cho nhân dân thôn Thượng Minh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thông qua các hoạt động, ngày hội là dịp để nhân dân các dân tộc giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Pà Thẻn, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.