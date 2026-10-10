Xã Minh Quang công bố Mô hình 'Chợ phiên - Chợ số'

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Minh Quang tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, kết hợp quảng bá sản phẩm địa phương với giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống như: Phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên các nền tảng số TikTok, Facebook của xã Minh Quang và các kênh của những nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn; công bố mô hình Chợ phiên - Chợ số xã Minh Quang và trình diễn nghi lễ nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương.

Theo kế hoạch, mô hình “Chợ phiên - Chợ số” xã Minh Quang sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, tạo không gian giao lưu văn hóa, mua bán hàng hóa, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc kết hợp hình thức chợ phiên truyền thống với các nền tảng số góp phần mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Nghi lễ Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn xã.

Thông qua mô hình, xã Minh Quang hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân tích cực tham gia chuyển đổi số; khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đồng thời, đây cũng là dịp phát huy tiềm năng du lịch, bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo thêm điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.