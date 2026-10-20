Xã miền núi Trà Tập tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn

Cử tri xem thông tin người được đề cử trưởng thôn. Ảnh: THIỆN TÙNG

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri các thôn Trà Cang, Ngọk Tập, Ngọk Pang và Ngọk La đã có mặt tại các điểm bầu cử. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng thời gian và bảo đảm đúng quy trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết, cử tri được thông tin đầy đủ về nhân sự được giới thiệu bầu làm trưởng thôn. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay.

Kết quả, tại cả 4 thôn, nhân sự được giới thiệu đều đạt sự thống nhất cao với 100% cử tri có mặt biểu quyết tán thành. Qua đó, các địa phương hoàn thành việc kiện toàn chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các trưởng thôn được bầu với tỷ lệ thống nhất cao từ cử tri. Ảnh: MINH TRANG

Việc tổ chức bầu trưởng thôn có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vai trò của trưởng thôn càng được đề cao, đòi hỏi phải có uy tín, trách nhiệm, gần dân và có khả năng tập hợp quần chúng.