Xã miền núi Sơn Cẩm Hà ở Đà Nẵng phấn đấu giải ngân vốn đầu tư vượt kế hoạch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Năm 2002, tuyến ĐX1.Tiên Sơn từ đường ĐT614 đi dốc Đá Trắng được xây dựng. Sau 24 năm, đến nay, con đường xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường chật hẹp gây rất nhiều khó khăn cho việc lưu thông, phát triển kinh tế của người dân. Trước tình hình đó, xã Sơn Cẩm Hà đã bố trí hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026 để nâng cấp, mở rộng. Sau thời gian thi công, đến nay, đường giao thông dài gần 1,5km đã hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân.

Tuyến ĐX1.Tiên Sơn từ đường ĐT614 đi dốc Đá Trắng của xã Sơn Cẩm Hà nâng cấp, mở rộng trong niềm phấn khởi của người dân. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Ông Trần Đình Hoàng, thôn Phú Trường, xã Sơn Cẩm Hà chia sẻ: “Suốt 24 năm đi trên con đường chật hẹp, giờ đây, đường mới đã được mở rộng, điện cũng được thắp sáng, lòng dân ai nấy cũng vui mừng. Đường lớn đã có, người dân chúng tôi giờ đã an tâm để làm ăn, sản xuất, phát triển kinh tế”.

Dự án xây mới Nhà thi đấu Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ngoài công trình về giao thông, xã cũng bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình liên quan giáo dục. Dự án xây mới Nhà thi đấu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi là một trong số đó.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện rèn luyện thể chất, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao của trường, thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Dự án có thời gian thi công 180 ngày, hiện nhà thầu đang tập trung triển khai để phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Dự án Mở rộng, sửa chữa Trường mẫu giáo Tiên Châu đang được khẩn trương thi công đúng tiến độ. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và nguồn đối ứng ngân sách xã, Sơn Cẩm Hà đã cho khởi công Dự án Mở rộng, sửa chữa Trường mẫu giáo Tiên Châu.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của trường học; hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu sử dụng; từng bước hoàn thiện phòng học kiên cố cho các cấp học mầm non trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự án “Nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại, huyện Tiên Phước” do Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà tiếp nhận và triển khai hoàn thành. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, được chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), Dự án “Nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại, huyện Tiên Phước” do Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà tiếp nhận và triển khai.

Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại hoàn thành và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đồng thời, công trình còn tưởng nhớ tri ân, thể hiện sự ghi nhận đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước. Đến nay, công trình đã hoàn thành và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tuyến ĐX2.Tiên Cẩm (đường vào Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại) được nâng cấp, sửa chữa khang trang. (Ảnh: ANH QUÂN)

Cùng với đó, xã Sơn Cẩm Hà cũng tiến hành nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn tuyến ĐX2.Tiên Cẩm (đường vào Khu di tích lịch sử vụ thảm sát Đồng Trại), với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn lưu thông, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phương tiện qua lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã và đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Sơn Cẩm Hà đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 31,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,96%. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà cho biết, năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho xã Sơn Cẩm Hà hơn 36 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến nay, xã đã giải ngân được hơn 31,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,96%.

Cạnh đó, địa phương cũng được giao hơn 17,4 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, Sơn Cẩm Hà đã giải ngân được hơn 16,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,07%. Ngoài ra, xã cũng đã hoàn thành giải ngân đạt 100% tiến độ các đề án, dự án thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Từ các nguồn vốn đã được bố trí xã Sơn Cẩm Hà đã chuyển hóa thành những công trình, dự án đem lại giá trị thiết thực. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo báo cáo số 15552/STC-TH ngày 30/10/2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công lũy kế đến ngày 30/10/2026. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước của thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và bổ sung trong năm là 17.191,915 tỷ đồng.

Đến ngày 30/10/2026, thành phố Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.290,194 tỷ đồng/17.191,915 tỷ đồng, bằng 83,12% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo kết quả giải ngân mức bình quân chung của nhóm các xã, phường của thành phố, hiện có 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân hơn 83,12%, xã Sơn Cẩm Hà xếp vị trí thứ 10/93 xã, phường của Đà Nẵng. Ngoài ra, xã Sơn Cẩm Hà cũng nằm top đầu về giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố.

Dự án xây mới Nhà thi đấu Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi ở xã Sơn Cẩm Hà đang được nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thực hiện Công văn số 11271/UBND-SNV ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Công văn số 10371/SNV-XDCQ ngày 30/10/2026 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Theo đó, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và các nhiệm vụ được giao, việc giải ngân vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những cơ sở để đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành công việc của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã, phường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đó cũng là thước đo cho một chính quyền gần dân, sát dân.

Diện mạo làng quê ở xã miền núi Sơn Cẩm Hà ngày càng khang trang. (Ảnh: ANH QUÂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu chia sẻ, tính cả nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, tổng số vốn đầu tư để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn xã trong năm 2026 hơn 60 tỷ đồng.

Đối với địa phương miền núi còn nhiều trở ngại như Sơn Cẩm Hà, đây là nguồn lực quan trọng để xây dựng những công trình thiết yếu nhằm trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh, hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và các thiết chế khác phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công các công trình xây dựng bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Xã xác định giải ngân vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Vì vậy, địa phương đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã cùng sở, ngành của thành phố để kịp thời tháo gỡ, qua đó không để tình trạng vốn đã bố trí nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Hiện tỷ lệ giải ngân của xã Sơn Cẩm Hà đạt 86,96%, trên mức bình quân chung của thành phố là 83,12%, chính vì vậy, từ nay đến hết tháng 11/2026, địa phương cố gắng phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ tiêu của thành phố giao”, đồng chí Phạm Việt Hậu nói.