Xã miền núi Quảng Ngãi tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sỹ

Ngày 15/10, UBND xã Đăk Pék thông tin, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn, các lực lượng đã tìm thấy thêm 5 HCLS.

Một HCLS được lực lượng tìm kiếm tìm thấy vào ngày 15/10.

Theo đó, từ ngày 12-15/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék và lực lượng Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xóm Đăk Hoa, thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pék. Riêng ngày hôm nay tìm thấy 2 HCLS.

Theo đơn vị tìm kiếm, các hài cốt nằm gần nhau, mỗi hài cốt cách nhau khoảng 50-60cm, theo một hàng. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật như vải dù, tấm tăng, màn tuyn dùng để bọc hài cốt.

Những di vật này là căn cứ phục vụ công tác xác minh thông tin về các liệt sĩ. Đến nay, chưa xác định được danh tính và thời điểm hy sinh của các liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm gặp khó khăn do địa hình đồi có nhiều giao thông hào, dấu tích trận địa và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều loại đầu đạn, trong đó có đầu đạn M79, cùng các loại mìn được phát hiện trong khu vực.

Lực lượng công binh phải bám sát hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn trong quá trình đào tìm.

Theo kế hoạch, đợt tìm kiếm được triển khai từ ngày 12 - 31/10. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék phối hợp với lực lượng công binh thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp.

Được biết, xã Đăk Pék là địa phương được cơ quan chức năng nghi còn trên 370 liệt sỹ hy sinh được chôn cất nhưng chưa tìm thấy.