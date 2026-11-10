Xã miền núi ở Đà Nẵng khẩn cấp sơ tán dân

Sáng 10/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), xác nhận địa phương đã sơ tán khẩn cấp 3 hộ dân với 13 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn đến nơi an toàn. Các hộ dân này có nhà nằm sát khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Bùn đất tràn vào nhà dân do mưa lớn. Ảnh: T.L

Người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.L

Theo ông Nghĩa, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn xã. Qua kiểm tra sơ bộ, một số tuyến giao thông trên địa bàn xã đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, đặc biệt tại tuyến ông Tuấn - ông Hành, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền xã Trà Leng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Địa phương khuyến cáo người dân sinh sống gần đồi núi, taluy cao, ven suối cần nâng cao cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sạt trượt đồng thời hạn chế đi qua những tuyến đường có nguy cơ sạt lở, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng kiểm tra khu vực sườn đồi có dấu hiệu sạt lở. Ảnh: T.L

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 48 xã, phường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ (từ 1h đến 7h ngày 10/11), Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa lớn ghi nhận tại nhiều khu vực miền núi.

Lượng mưa tại Trà Leng lên tới 176,4mm, Phước Chánh 169,4mm, khu tái định cư Tak Pat 147mm, Bà Nà 136mm, Khâm Đức 118,6mm. Các khu vực Phước Công, Phước Thành và Trà My ghi nhận lượng mưa từ 105-106,8mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Đà Nẵng có độ ẩm đất trên 90%.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Đà Nẵng.

Trong bản tin phát lúc 8h ngày 10/11, cơ quan khí tượng dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 48 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong đó có nhiều xã miền núi như Trà Leng, Trà My, A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Hòa Vang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Phước Năng, Quế Phước, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Liên, Trà Tân, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tập, Trà Vân và Việt An.

Một số phường có khu vực đồi núi như Hải Vân, Liên Chiểu, Sơn Trà cũng nằm trong danh sách cảnh báo.