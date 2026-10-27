Xã miền núi Đà Nẵng tặng 9 con bò để các thôn làm cỗ đãi dân ngày Đại đoàn kết

Ngày 27/10, ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), cho biết địa phương có chủ trương hỗ trợ mỗi thôn một con bò để người dân làm cỗ liên hoan nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

“Từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, xã sẽ mua 9 con bò, trị giá khoảng 10 triệu đồng/con, tặng cho 9 thôn trên địa bàn để bà con cùng tổ chức bữa cơm nhân ngày Đại đoàn kết”, ông Quỳnh nói.

Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ làm đầu mối vận động, phân phối bò đến từng thôn để người dân cùng chế biến, tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11.

Xã Hiệp Đức sẽ mua 9 con bò làm cỗ đãi dân ngày Đại đoàn kết. Ảnh: Hà Nam

Ông Quỳnh cho biết, những năm trước, mỗi thôn được hỗ trợ 2 triệu đồng để tổ chức ngày hội. Năm nay, địa phương tăng mức hỗ trợ với mong muốn tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và tri ân người dân sau một năm lao động, sản xuất.

Theo lãnh đạo xã Hiệp Đức, thịt bò là thực phẩm quen thuộc, được người dân địa phương ưa chuộng. Các thôn có thể chủ động lựa chọn cách chế biến, tạo nên những mâm cơm mang hương vị quê nhà.

Dự kiến, mỗi thôn chuẩn bị khoảng 10 - 15 mâm cỗ và có thể bổ sung các món ăn khác tùy theo số lượng người tham dự.

Ông Quỳnh cho biết người dân rất phấn khởi khi hay tin. Bên cạnh bữa cơm chung, các thôn dự kiến tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động, địa phương kỳ vọng Ngày hội Đại đoàn kết sẽ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng tại các khu dân cư sau sáp nhập.