Xã Mậu Lâm khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều hộ dân ở thôn Phú Sơn, xã Mậu Lâm bị ngập sâu do ảnh hưởng mưa lũ.

Về giao thông, tuyến đường 520 tại khu vực Dốc Gắm, thôn Đồng Yên xảy ra sạt lở với khoảng 30 m3 đất đá tràn xuống đường.

Địa phương đã huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục, hiện giao thông qua khu vực đã cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, vẫn còn 5/8 tràn qua đường bị ngập sâu, trong đó có những vị trí ngập từ 1,2-1,5 m.

Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí người trực gác, không cho người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ cũng làm ngập 35,5 ha ngô, 4 ha rau màu và 1,5 ha mía.

Nước dâng cao tại cầu tràn Khe Sình xã Mậu Lâm.

UBND xã đang huy động lực lượng quân sự, công an và các thôn phối hợp với Nhân dân khắc phục hậu quả; đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mực nước, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân.